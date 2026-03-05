Lutz Jentsch aus Neu Königsaue wundert sich bei der Abgabe von Grünschnitt mit seinem Dienstwagen am Ascherslebener Wertstoffhof über Kontrollen. Was der Landkreis als Betreiber dazu sagt.

Warum bei der Grünschnittabgabe am Ascherslebener Wertstoffhof Kontrollen stattfinden können

Wer beim Wertstoffhof in Aschersleben privat Grünschnitt abgeben will, sollte am besten Personalausweis und Gebührenbescheid dabei haben.

Neu Königsaue/MZ - Als Lutz Jentsch aus Neu Königsaue vor einiger Zeit Grünschnitt auf den Wertstoffhof des Kreiswirtschaftsbetriebes in Aschersleben bringen wollte, reichte der Personalausweis nicht aus, um sich als Einwohner des Salzlandkreises auszuweisen.