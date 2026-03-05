Solidarprinzip erhalten Warum bei der Grünschnittabgabe am Ascherslebener Wertstoffhof Kontrollen stattfinden können
Lutz Jentsch aus Neu Königsaue wundert sich bei der Abgabe von Grünschnitt mit seinem Dienstwagen am Ascherslebener Wertstoffhof über Kontrollen. Was der Landkreis als Betreiber dazu sagt.
05.03.2026, 12:45
Neu Königsaue/MZ - Als Lutz Jentsch aus Neu Königsaue vor einiger Zeit Grünschnitt auf den Wertstoffhof des Kreiswirtschaftsbetriebes in Aschersleben bringen wollte, reichte der Personalausweis nicht aus, um sich als Einwohner des Salzlandkreises auszuweisen.