Windräder, so weit das Auge reicht. Rund um Aschersleben stehen mehr als 160 Anlagen.

Aschersleben/MZ - Im Prinzip ist es eine gute Nachricht: Windradbetreiber in Sachsen-Anhalt sollen künftig per Gesetz verpflichtet werden, Abgaben an die Kommunen zu zahlen. Und diese können dann selbst entscheiden, wie sie das Geld verwenden wollen.