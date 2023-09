Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Weil die beiden Aufführungen des Ufa-Films „Metallene Schwingen“ am 7. Oktober im Filmpalast am Markt in Aschersleben schnell ausverkauft waren, wird es am Sonntag, 8. Oktober, um 14 Uhr eine zusätzliche Ausstrahlung geben. Die Karten dafür kosten 15 Euro und sind im Vorverkauf im Elka-Kaufhaus in der Sportartikelabteilung bei Ronny Reitzig zu haben.