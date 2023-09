Andreas Düresch unterrichtet in Aschersleben Selbstverteidigung. Warum das für ihn kein Kampfsport ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Man hört das Klirren der Boxsackketten, die schrillen Schläge zweier hölzerner Stöcke und die dumpfen Trommeln der Handschuhe auf den Geräten. Durchbrochen wird die Geräuschkulisse von einer einzelnen Stimme: „Beinarbeit! Macht Eure Schritte“ In dieser Atmosphäre unterrichtet Andreas Düresch seine Kinderklasse in den Kurshallen des Gesundheitszentrums in Aschersleben.