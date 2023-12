Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Auch wenn das grüne Outfit und die Laune des Coaches in der Schlussphase gepasst hätten: Den Weihnachts-Grinch wollten die Handballer des HC Aschersleben dann doch nicht geben. Mit einem 28:25 (14:10)-Erfolg am Samstagabend zu Hause gegen den nach dem Sonneberger Rückzug Tabellenletzten SV Hermsdorf gewann das Team von Trainer Martin Wartmann sein fünftes Spiel in Folge in der Mitteldeutschen Handball-Oberliga. Die Alligators verabschieden sich so mit 19:11 Punkten auf Rang sechs in die Weihnachtspause.