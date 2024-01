Das Jugendforum Aschersleben war zu Gast bei Jugendlichen in Schackstedt: Was sich die jungen Erwachsenen im Ortsteil wünschen und warum OB Steffen Amme nun „Ehrenmitglied“ ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schackstedt/Aschersleben/MZ - Was wünschen sich die jungen Leute in Schackstedt? Welche Baustellen gibt es in dem Ascherslebener Ortsteil in Sachen Jugendarbeit? Und was läuft bereits positiv? Fragen wie diese und einige mehr sind bei einem Treffen von Aschersleber Jugendforum, Jugendlichen und Engagierten aus Schackstedt sowie der Jugendpflege der Stadt Aschersleben besprochen worden.