Warum Ascherslebener ihrer Stadt einen Baum spenden

Rund 40.000 Blumenzwiebeln wurden von Bürgern in die Erde gebracht. Wie viele Baumspenden aus privater Hand nun gepflanzt wurden.

Aschersleben/MZ - Wie die MZ angekündigt hatte, sind am vergangenen Samstag rund 40.000 Blumenzwiebeln, insbesondere Krokusse, Narzissen und Blausterne in die Erde des Stadtparks gesteckt worden. Die ganze Pflanzaktion am Samstag hatte sich auf die Zusammenarbeit des Verschönerungsvereins mit der Aschersleben Kulturanstalt, dem Bauwirtschaftshof sowie engagierten Vereinen und Bürgern gestützt.