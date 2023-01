Warum Ascherslebener Grundschüler weiter auf ihre Mensa warten müssen

Die Stadt Aschersleben will am Neubau einer Mensa in der Grundschule Staßfurter Höhe festhalten. Warum das Projekt aber erst einmal auf unbestimmte Zeit vertagt wird.

Auf dem Gelände der Grundschule an der Staßfurter Höhe in Aschersleben wird sich vorläufig nichts tun.

Aschersleben/MZ - Der Neubau der Mensa an der Grundschule Staßfurter Höhe in Aschersleben wird in diesem Jahr nicht mehr begonnen. Das hat Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) auf Nachfrage der Mitteldeutschen Zeitung bestätigt. Zur Vorgeschichte: Niemand kann sagen, dass sich die Planer keinen Kopf gemacht hätten um das Projekt. Ein separates Gebäude sollte es werden. Ein modernes Haus, in dem nicht nur eine Mensa, sondern auch zwei Klassenräume, eine Garderobe und Sanitäreinrichtungen Platz finden sollten. Mit den beiden zusätzlichen Klassenräumen sollte die stets beklagte Raumnot gelindert werden.