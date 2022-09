Warum Ascherslebener Grundschüler eine ganze Woche lang tanzen

Aschersleben/MZ - An der Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben findet gerade das Projekt „Wir bewegen Schule“ statt. Die Schüler tanzen eine ganze Woche lang in fünf verschiedenen Gruppen. Geleitet werden die Workshops von fünf Tänzerinnen, die aus ganz Deutschland angereist sind, um mit den Kindern Tänze einzustudieren, die den Eltern am Freitag, 16. September, vorgeführt werden.