Der Ersatz für das 2019 abgebrannte Kunstwerk entsteht gerade in der Werkstatt von Gisbert Baarmann in Templin. Die neue Orange wird sich jedoch von der alten unterscheiden.

Aschersleben/MZ - Die neue Orange für die Orangerie im Ascherslebener Bestehornpark ist etwa zur Hälfte fertig. „Wir nähern uns dem Äquator“, sagt Künstler Gisbert Baarmann vor wenigen Tagen am Telefon. In der Werkstatt des Künstlers in der Nähe von Templin entsteht gerade die Orange 2.0 unter den Händen von Majo Ertel und Gisbert Baarmann: zwölf Tonnen schwer, bestehend aus 2.800 konischen Einzelteilen aus Lärche und Douglasie, weil diese Holzarten besonders wetterbeständig sind. Die Arbeit ist aufwändig, „trotz diverser Vorrichtungen sind mehr als hundert Teile am Tag nicht zu schaffen“, erklärt der Künstler die Schwierigkeit des Werdegangs.