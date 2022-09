Viel Flugbetrieb am Concordia See

Italien hat Flugzeuge zur Brandbekämpfung in den Harz geschickt. Das Löschwasser kommt aus dem Concordia See.

Schadeleben/MZ - Ein Brummen am Himmel unterbricht die Gespräche am Boden, ganz in der Nähe des Schadelebener Concordia See-Ufers. Zwei rot-gelbe Flugzeuge drehen eine Runde über dem Gewässer, ehe sie in einiger Entfernung in den Sinkflug gehen, kurz über die Wasseroberfläche streifen, und schließlich wieder abheben.