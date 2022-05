Vor Jubiläumsschau weilt Neo Rauch mal wieder im Ort seiner Kindheit - Aschersleben

Aschersleben/MZ - Konzentrierte Arbeitsatmosphäre in der Grafikstiftung: Die Vorbereitung der neuen, großen Jubiläumsausstellung mit dem gesamten druckgrafischen Werk Neo Rauchs geht in die heiße Phase. Mehr als 150 Lithografien, Radierungen und Siebdrucke, die seit 1988 entstanden sind, müssen erst einmal an ihren Platz an den weißen Wänden gebracht werden. Das erfordert ein durchdachtes Konzept und viel Arbeit. Doch wenn die Ausstellung aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der Grafikstiftung am 1. Juni feierlich eröffnet wird, ermöglicht sie einen systematischen Überblick über das Schaffen eines weltberühmten Künstlers, der nach dem frühen Tod seiner Eltern in Aschersleben aufgewachsen ist.

