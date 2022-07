Vor drei Mädchen entblößt: Polizei sucht in Aschersleben nach Exhibitionisten

Aschersleben/MZ - Am 30. März in der Zeit von 12.50 bis 13.20 Uhr nahm eine unbekannte männliche, erwachsene Person exhibitionistische Handlungen vor drei Mädchen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren vor. Das Ganze geschah auf dem Promenadenweg zwischen dem Spielplatz Dr.-Wilhelm-Külz-Platz und dem Parkplatz des Edeka D. Nix (ehemals Edeka Neukauf) in der Eislebener Straße in Aschersleben, wie die Polizei mitteilt.

