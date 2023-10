Mitglieder eines Vereins zur Wiederherstellung jüdischer Friedhöfe beräumen Wildwuchs vom westlichen Teil des jüdischen Friedhofes in Aschersleben. Was hier bis zur Reichspogromnacht stand.

Aschersleben/MZ. - Die Fläche hinter einer hohen Mauer ist von Zweigen und Grünschnitt übersät. Ein paar Männer legen das Gemisch in Schubkarren, bringen es in einen Container. Bis Donnerstag wucherte hier noch zwei Meter hohes Gestrüpp. Die Männer mussten erst einmal ein Loch in einen Zaun schneiden, damit sie auf das Gelände konnten. Doch das ist am Sonntag kaum noch zu erahnen.