Am 19. August feiern Kinder in Sachsen-Anhalt ihre Einschulung. Wo man in Aschersleben noch kurzfristig Geschenke, Outfits, Hefte und Co. bekommt.

Aschersleben/MZ - Für viele Kinder in Sachsen-Anhalt beginnt in einer Woche ein neuer Lebensabschnitt – der „Ernst des Lebens“, wie viele Erwachsene gern scherzhaft sagen: Sie besuchen zum ersten Mal die Schule. Für die Familien der ABC-Schützen bedeutet das einiges an Vorbereitung: Ein Outfit für die Einschulung, Materialien für den Unterricht und nicht zuletzt schöne Inhalte für die Zuckertüte müssen gekauft werden. Wo bekommen Kurzentschlossene in Aschersleben jetzt noch das Wichtigste für den großen Tag? Und welche Artikel sind in diesem Jahr besonders beliebt?