Von der Ascherslebener Herrenbreite ins Einetal

Am beliebten Einetallauf haben in diesem Jahr 488 Lauffreunde teilgenommen. Start und Ziel war die Herrenbreite.

Als erstes gingen beim 41. Einetallauf wieder die Walker und Nordic Walker an den Start.

Aschersleben/MZ - Die Laufschuhe sind geschnürt, die Funktionssachen sitzen, die Motivation ist groß: Am Sonntag haben wieder zahlreiche Lauffreunde am beliebten Einetallauf teilgenommen, federführend organisiert von der Laufsportgruppe (LSG) Ascania Aschersleben. „Wir freuen uns über 488 teilnehmende Läufer“, so Adrian Einecke von der LSG Ascania.