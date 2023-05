Gatersleben/MZ - Brüssel, Kiel, Berlin – Ingmar Schmidt hat schon in vielen großen Städten Europas gearbeitet. Nun ist er der neue Kaufmännische Leiter des Leibniz-Institutes für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben. Warum der 59-Jährige in dem kleinen Seeland-Ort einen Neuanfang wagt, hat gleich mehrere Gründe. „Weil dies hier einer der hervorragendsten Pflanzenforschungsstandorte in Deutschland, sogar in ganz Europa ist“, nennt er den wichtigsten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.