Von Aschersleben nach Indien: Reisevortrag im Grauen Hof

Schon 2020 wollten MZ-Fotograf Frank Gehrmann und seine Partnerin Katrin Herrmann Gäste auf ihre Reise nach Indien mitnehmen. Am 5. November holen sie den Vortrag nach.

Am 5. November dreht sich im Grauen Hof alles um Indien. Wer noch Karten für den ursprünglichen Vortragstermin von 2020 hat, wird gebeten, seine Teilnahme bis zum 28. Oktober zu bestätigen.

Aschersleben/MZ - Indien. Ein Land der Superlative, der Kontraste, der Vielfalt - und für viele sicherlich ein absolutes Wunschreiseziel. Diesen Wunsch erfüllen MZ-Fotograf Frank Gehrmann und seine Partnerin Katrin Herrmann interessierten Gästen am Sonnabend, 5. November. Denn dann hebt die Maschine um 19 Uhr in Richtung Delhi ab, zumindest im übertragenen Sinne. Gehrmann und Herrmann laden ins Kino des Grauen Hofs in Aschersleben ein und zeigen dort etwa 600 Bilder und Videosequenzen ihrer Indienreise, erzählen von ihren Erlebnissen und Eindrücken und dem ganz besonderen Geist Indiens.