Vom Rhein an die Eine - und alles aus Liebe zum Kaffee

Aschersleben/MZ - Wenn’s um Kaffee geht, kommt Arne Ippers aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Die Liebe zur gerösteten Bohne eint ihn mit den Ascherslebener Kaffeemännern - Thomas Schatz und Dominik Rider. Seit einigen Wochen ist Ippers nun Teil des Kaffeemänner-Teams. Wie es dazu gekommen ist? „Ich war als Kunde bei Thomas und Dominik. Weil ich mich sehr für Kaffeesorten interessiere, habe ich verschiedene Röstereien in der Region ausprobiert und finde die in Aschersleben einfach super“, erzählt der 28-Jährige, der an der Hochschule in Bernburg Ökotrophologie studiert und allein schon deshalb sehr an der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln interessiert ist.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<