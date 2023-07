Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hoym/MZ - In einer Zeit, in der in der Region die Nutzungsgebühren für Dorfgemeinschaftshäuser erhöht werden oder Gerüchte kursieren, dass einige von ihnen sogar geschlossen werden könnten, wagen die Hoymer einen ungewöhnlichen Schritt: Der Hoymat-Verein, der in seiner Heimatstadt seit kurzem Pächter des Gemeinschaftshauses KUF24 ist, hat den selbst ausgebauten Ortstreff nun gekauft. Und ein 1.000 Quadratmeter großes Grundstück dazu.