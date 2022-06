Vom Glücksgefühl beim Singen

Aschersleben - Seit mehr als einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie das Leben und damit auch den Alltag. Besonders haben das auch die Bewohner in den Seniorenheimen zu spüren bekommen. „Es ist auch für Sie gerade schwer, Angebote von außen zu realisieren“, weiß Ascherslebens Pfarrerin Anne Bremer, die zur Ehrenamts-Kombo Studio A gehört. Im Rahmen vom Studio A werden seit gut einem Jahr Konzerte im Internet gestreamt sowie im Radio übertragen. Am Donnerstag, 27. Mai, planen die Ehrenamtlichen vom Studio A ein Volkslieder-Mitsingkonzert. Das soll sich speziell an die Seniorenheime der Stadt und Region richten, die im besten Falle das Mitsingkonzert in ihrer Einrichtung übertragen. „Bei Fragen zur Technik und zur Umsetzung hilft das Studio A-Team“, verspricht Anne Bremer. Die Seniorenheime wurden bereits kontaktiert.

