Aschersleben/MZ - Vor ziemlich genau 25 Jahren fing alles mit einem Bierfass am Hennebrunnen an. Gilde-Chef Martin Lampadius erinnert sich an den ersten Fassbieranstich zurück und an die Entwicklung, die das Fest über die Jahre hinweg gemacht hat, von der Innenstadt bis zur Herrenbreite, von einer Veranstaltung der Kaufmannsgilde bis zu einem privat organisierten Fest.

