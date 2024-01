Völlig ausgebrannt ist dieser neue Papierkorb, der erst vor ein paar Monaten von der Stadt in Winningen an der Bushaltestelle am Teichberg aufgestellt wurde.

Winningen/MZ. - Vermutlich waren es nicht Silvesterkracher, die den Unmut von Winningens Ortsbürgermeister Axel Pich hervorgerufen haben. Er hat der MZ am Neujahrstag zwei Fotos von einem völlig zerstörten Papierkorb geschickt. Der erst vor einigen Monaten in der Burgstraße an der Bushaltestelle am Teichberg angebrachte Papierkorb war von Busreisenden, aber auch von vielen Hundebesitzern regelmäßig genutzt worden. Er sei in der Nacht vom 28. zum 29. Dezember vollkommen zerstört worden, berichtet Pich.