Vier Tage lang Party in Frose

Frose/MZ - Sarah Huch legt gleich vor. 10,10 Meter. Die Titelverteidiger will es nochmal schaffen. Und es sieht gut für sie aus, die junge Frau hat den Dreh raus. Um welche sportliche Disziplin es geht? Handtaschenweitwurf natürlich! Der steht nämlich beim Dorffest in Frose seit etlichen Jahren auf der Agenda. Dabei wird eine mit Kies befüllte Handtasche so weit wie möglich geworfen. Gar nicht so einfach, stellen Neulinge lachend fest.