Viele Menschen aus Aschersleben haben das Gefühl, während der Pandemie mehr Energie verbraucht zu haben

Aschersleben/MZ - Lockdown, Homeoffice und Homeschooling: Unser Leben spielte sich in den vergangenen gut anderthalb Jahren oft in den eigenen vier Wänden ab.

Viele Menschen glauben, dadurch einen erhöhten Strom- und Heizungsverbrauch zu haben. Doch was ist dran an dieser gefühlten Wahrheit?

„Wir können nicht feststellen, dass die Menschen mehr Strom verbraucht haben“, sagt Jan Dams, Mitarbeiter im Vertrieb der Stadtwerke Aschersleben. Er hält zwar einige „Ausreißer“ für möglich, jedoch habe es im Großen und Ganzen keine erkennbaren Veränderungen gegeben. Allerdings, wirft er ein, seien diese Zahlen nicht sehr belastbar, da der Verbrauch von Haus- und Gewerbekunden bei den Stadtwerken gemeinsam betrachtet wird. Was also Privatpersonen möglicherweise zusätzlich verbraucht haben, wird ausgeglichen durch den gesunkenen Bedarf unter den Gewerbetreibenden, die teils ihre Geschäfte schließen mussten.

Spar-Tipps für zu Hause - gerade für die Heizung

Dennoch gibt es einige Tipps, die Verbraucher beherzigen können, um die Umwelt und ihren eigenen Geldbeutel während der Zeit zu Hause zu schonen. Allen voran: die Heizung. „Da gibt es richtig großes Einsparpotenzial“, so Dams. Während Bad und Kinderzimmer auf 23 Grad geheizt werden sollten, sind in Wohnräumen nur 20 bis 22 Grad nötig, in Schlafzimmer und Küche gar bloß 18 beziehungsweise 19 Grad. Und ganz wichtig: regelmäßiges Stoßlüften.

Auch in der Küche bestehen Einsparmöglichkeiten. Während der Pandemie haben viele Menschen das Kochen und Backen als Hobby für sich entdeckt. Bei der Nutzung des Ofens gilt es, die Wärme bestmöglich auszunutzen. Heißt zum Beispiel: Bei einer Backzeit von über 40 Minuten kann der Ofen zehn Minuten vor dem Ende der Backzeit ausgeschaltet und die Restwärme genutzt werden.

Der richtige Topf macht's

Wichtig ist auch, dass beim Kochen die Größe von Topf und Herdplatte zusammenpassen, um unnötigen Verbrauch zu umgehen. Auch hier gilt: Nutzung der Restwärme. Kühlschrank und Gefriertruhe sollten idealerweise auf sieben beziehungsweise -18 Grad eingestellt werden. Jedes Grad weniger sorgt für einen sechs Prozent höheren Energiebedarf. Beim Geschirrspüler tut es auch ein Waschgang mit 50 statt 60 Grad. Auf diese Weise lässt sich auch beim Wäschewaschen Strom sparen: Wer mit 60 statt 90 Grad wäscht, spart schon rund 40 Prozent Strom.

Sogar am heimischen Arbeitsplatz gibt es einiges zu beachten. Was die Arbeit an Computer und Laptop angeht, rät Jan Dams den Verbrauchern dazu, „Pakete zu schnüren“. Soll heißen: Man legt am besten im Vorfeld einige Aufgaben fest, die man nacheinander konzentriert abarbeitet. Ist man damit fertig, macht man eine Pause und schaltet das Gerät während dieser Zeit aus, bevor man sich das nächste Aufgabenbündel vornimmt. Auf diese Weise wird die Zeit vor dem Bildschirm tatsächlich zum Arbeiten genutzt und der PC läuft nicht einfach den ganzen Tag nebenher, obwohl er womöglich gar nicht aktiv genutzt wird.

Der berühmte Ein-Aus-Schalter

Im Übrigen sollten Verbraucher auch darauf achten, Geräte nicht unnötig im Stand-by-Modus laufen zu lassen, so Dams. Das betrifft den Drucker im Arbeitszimmer genauso wie Fernseher oder Kaffeemaschine. Also am besten alle Geräte ausschalten, die man gerade nicht braucht, oder gleich vom Stromnetz trennen. Eine Steckerleiste mit Ein-Aus-Schalter kann das Ganze vereinfachen.

Energiesparen lohnt immer

Bei Glühlampen, aber auch bei der Anschaffung neuer technischer Geräte gibt das Energielabel Aufschluss über die Energieeffizienzklasse und damit auch über den Verbrauch. Je nach Geräteart unterscheidet sich die genaue Skaleneinteilung. Die einzelnen Klassen orientieren sich aber stets am Alphabet: Ein A auf dunkelgrünem Grund bedeutet beispielsweise, dass eine Lampe sehr energiesparend ist, ein G auf rotem Grund hingegen das genaue Gegenteil.

Mit Blick auf die stetig steigenden Energiepreise wird deutlich: Es lohnt sich immer, den eigenen Verbrauch im Blick zu behalten. Diese Erkenntnis setze sich scheinbar auch zunehmend bei den Kunden der Stadtwerke durch, wie Jan Dams in den letzten Jahren bemerkt hat. Die Energiemärkte seien „in Schieflage“ geraten, betont er. Und: „Ein Ende der Preissteigerung ist noch nicht abzusehen.“ Damit werden auch die Themen Ressourcenschonung und Energiesparen in Zukunft zunehmend wichtiger.