Viele lachende Gesichter rund um den Groß Schierstedter Jugendklub

Groß Schierstedt/MZ - Endlich wieder zusammen spielen, Spaß haben, etwas erleben. Die Jugendarbeit der Stadt Aschersleben nimmt wieder Fahrt auf. „Dabei hat Jugendarbeit natürlich auch während der Pandemie stattgefunden. Vieles war aber nicht so möglich, wie wir es uns für die Kinder und Jugendlichen gewünscht hätten“, sagt Andreas Riemer von der Stadtjugendpflege. Deswegen ist er am Freitagnachmittag überglücklich, dass das Frühlingsfest rund um den Jugendclub in Groß Schierstedt stattfinden kann. Und zwar so, wie es sich alle Beteiligten gewünscht haben.