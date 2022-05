Viel Spaß für alle beim ersten Familien-Sportfest der Stadt Seeland

Bewegung und vor allem Spaß dabei: Das war das Ziel einer Einladung des Denkmalschutzvereins an die Einwohner des Seelands.

Hoym/MZ - Kein Wettkampf, nur Spiel, Spaß und Bewegung. Dieses Ziel hatte der Hoymer Denkmalschutzverein ausgegeben. Und genau so ist es auch gekommen beim ersten Familien-Sportfest für die Stadt Seeland. Am Sonnabendnachmittag tummelten sich bei schönstem Sonnenschein nicht nur Familien aus Hoym auf dem Sportplatz, sondern auch Gäste aus anderen Seelandorten und sogar aus Aschersleben. Wer wollte, konnte stundenlang in Bewegung bleiben und dabei jede Menge Spaß haben. Denn neben zehn Stationen von Stiefelweitwurf über Seilspringen bis hin zu Liegestütz und Frisbee-Zielwurf konnten sich Bewegungshungrige etwa im Zumba oder beim Hula Hoop ausprobieren - einer Trendsportart, die immer mehr Freunde findet.