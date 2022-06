Viel Rauch und kein Feuer im Stadtzentrum von Aschersleben

Wegen des Verdachts auf einen Wohnungsbrand rückten die Feuerwehren aus Aschersleben und Westdorf zu einem Großeinsatz aus. Am Ende waren alle Einsatzkräfte überrascht.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am späten Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz gerufen.

Aschersleben/MZ - Wer am späten Mittwochnachmittag in Aschersleben unterwegs war, konnte sie laut und deutlich hören: Kurz nach 17 Uhr ertönte in der Stadt die Sirene. Mehrere Menschen hatten die 112 gewählt und die Leitstelle alarmiert, nachdem sie im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße, Ecke Vor dem Johannistor, Rauchschwaden gesehen hatten.