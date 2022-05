Viel Rauch am Holzmarkt in Aschersleben

Die Feuerwehr wurde am Abend zu einem Einsatz am Holzmarkt alarmiert.

Aschersleben/MZ/fg - Rauchschwaden aus dem Dachstuhl eines Hauses am Holzmarkt sorgten am Abend für einen Vollalarm für die Feuerwehren in Aschersleben und Westdorf. Die Ersterkundung durch die Kräfte vor Ort ergab am Ende lediglich eine starke Rauchentwicklung und einen Brandgeruch durch das Anheizen eines Ofens. Eine Einsatzhandlung von Seiten der Rettungs- und Einsatzkräfte war am Ende nicht erforderlich.