Starke Rauchentwicklung sorgte am Mittwochabend für einen großen Feuerwehreinsatz in Aschersleben. Eine Katze war nach der Evakuierung der Bewohner noch in der betroffenen Wohnung.

Aschersleben/MZ/fge - Ein Rauchmelder hat am Mittwochabend Feuerwehr und Rettungsdienst in den Walkmühlenweg in Aschersleben alarmiert. Da bei Eintreffen der ersten Retter Rauchschwaden aus dem Fenster im zweiten Stock quollen, wurden per Sirene Kräfte nachgefordert.