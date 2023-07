Der Froser Ortschronist Kurt Engmann hat ein Gerüst an der Kirche genutzt, um einzigartige Blicke auf seinen Ort einzufangen.

Blick bis in den Harz

Frose/MZ - Ein YouTube-Video lässt Neugierige auf die Dächer von Frose und in die Harz-Region schauen: „Ich habe die Gunst der Stunde genutzt“, erinnert Froses Ortschronist Kurt Engmann an die Sanierung des Turmhelms der Stiftskirche St. Cyriakus und das entsprechende Gerüst am Nordturm, „und habe mich auf die Wetterfahne gesetzt und einmal ringsum drehen lassen.“ Das sei ein Spaß, schiebt der Froser gleich hinterher.