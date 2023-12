Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Vor einem Jahr hatte Landrat Markus Bauer in Schadeleben bei einem Pressetermin am Concordia See erklärt, dass der Salzlandkreis für den 5,7 Millionen Euro teuren Radwegebau 95 Prozent Fördermittel bekommen hat. Damit sollte der Europaradweg R1 ertüchtigt werden, so dass er ab 2024 bestens befahrbar ist, erinnert Ralf Klar, Ortsbürgermeister von Neu Königsaue, in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Deshalb fragte er nach dem Baustart für die dort ebenfalls angekündigten Sanierungsarbeiten am Radweg in der Heerstraße in Neu Königsaue.