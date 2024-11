Advent im Salzlandkreis Verschärfte Auflagen für Weihnachtsmarkt in Aschersleben

In Aschersleben ist die Vorbereitung des Weihnachtsmarktes diesmal etwas aufwendiger als sonst. Aufgrund der jüngsten Ereignisse in Wolmirstedt und Solingen gilt ein generelles Messerverbot. Was außerdem bei einem Besuch zu beachten ist.