Verkürzen Ascherslebener Supermärkte und Discounter ihre Öffnungszeiten?

Aschersleben/MZ - „Wir passen unsere Öffnungszeiten ab dem 1. November an“, heißt es auf der Homepage von Aldi Nord. Für den Discounter ist das ein „aktiver Beitrag zum Energiesparen“. Heizung und Licht in geringerem Umfang laufen zu lassen, würde der allgemein angespannten Energiesituation zugute kommen. Doch was bedeutet das konkret für die beiden Filialen in Aschersleben? Und wird auch in anderen Supermärkten Energie gespart? Die MZ hat nachgefragt.