Familienleben in Sachsen-Anhalt Verkehrssituation in Aschersleben: Sichere Schulwege, aber planloses Radwegekonzept

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen in vielen Bereichen auch Mängel auf. So wird die Verkehrssituation im Wohnumfeld in der Region nur mittelprächtig eingeschätzt. Ein Blick auf die Schulwege.