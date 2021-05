Verkehr in Aschersleben: Behelfsbrücke über die Pferde-Eine ist nun abgebaut

„Wir hatten es so gut wie versprochen - und haben den Termin gehalten“, sagte am Donnerstagmorgen während eines Vor-Ort-Termins an der Pferde-Eine der Ascherslebener Oberbürgermeister Andreas Michelmann. Und ließ sich das Gesagte noch einmal von Tiefbauamtsleiterin Petra Wölfli bestätigen.

Die Brücke über die Pferde-Eine in Aschersleben kann ab Freitag wieder befahren werden. Vorerst allerdings nur von Pkw und lediglich einseitig. Gleichzeitig wurde am Donnerstag die Fußgänger-Behelfsbrücke von den Mitarbeitern der Firma Jaeger abgebaut. Das Provisorium wird nicht mehr benötigt, weil inzwischen auch der westlich gelegene Gehweg des Brückenneubaus fertiggestellt und begehbar ist.

Für Busse gilt weiterhin der Umweg

Nur Busse und Lkw über 7,5 Tonnen müssen in Richtung Alte Burg weiterhin den Umweg über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke nehmen. Wahrscheinlich noch bis Mitte Februar. Bis dahin - so der Plan - soll die neue Brücke komplett fertiggestellt sein. Ob dieser Termin gehalten werden kann, werde wesentlich vom Wetter in den nächsten Wochen abhängen, erklärte Petra Wölfli.

Bis jetzt sei man jedenfalls mit den Bauarbeiten im Plan. Ob man auch finanziell im Plan sei - bei dieser Frage des Oberbürgermeisters hielt sich die Chefin des Tiefbauamtes mit einer konkreten Aussage zurück. „Schaun mer mal“, lautete - begleitet von einem Lächeln - die Antwort.

„Für die endgültige Fertigstellung sind noch unter anderem die Herstellung der kompletten östlichen Gehwegflächen, die Wiederherstellung des Flussbettes, der Geländer sowie die Betonage der Brückenkappe und des Umfluters auf der Seite der Fußgängerbehelfsbrücke notwendig“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Nadelöhr wurde verbreitert

Im Zuge der Brückenbauarbeiten wurde inzwischen auch ein verkehrstechnisches Nadelöhr entschärft. Auf Höhe der Straßengabelung Hohlweg/Bäckerstieg wurde die einst sehr enge Straße verbreitert. Dazu hatte die Stadt das Grundstück Baumgartenstraße 1 aus privater Hand erworben und ein Gebäude abreißen lassen.

Oberbürgermeister Michelmann bedankte sich am Donnerstag nicht nur bei den am Brückenbau beteiligten Unternehmen für die bisher geleistete Arbeit, sondern auch bei den Baustellen-Anwohnern. Die hätten die nicht immer leicht zu ertragende Situation mit einiger Gelassenheit hingenommen. Jetzt sei das Ende der Einschränkungen jedenfalls in Sichtweite.

*******************************************

In der Stadt Aschersleben und ihren elf Ortsteilen wurden schon vor dreieinhalb Jahren 17 Brücken gezählt, die von der Stadt unterhalten werden müssen und die sich in einem mehr oder weniger desolaten Zustand befinden. Davon zeugen nicht zuletzt Tonnagebegrenzungen für Fahrzeuge oder eingeengte Fahrbahnen, wie sie auch derzeit noch an mehreren Bauwerken vorhanden sind.

Für die Sanierung aller 17 betroffenen Brücken müsste die Stadt insgesamt rund 600 000 Euro aus eigenen Mitteln aufbringen, hatte man seinerzeit im Rathaus ausgerechnet.

Anfang des Jahres 2014 hatte dann eine Untersuchung zu Tage gebracht, dass auch die Brücke über die Pferde-Eine baulich gefährdet sei. Ein unabhängiges Gutachten empfahl einen Neubau. Als Sofortmaßnahme wurde seinerzeit eine Tonnagebegrenzung auf bis zu 16 Tonnen und eine Verengung der Fahrbahn angeordnet. Der Abriss der alten Brücke und der Neubau begannen im Mai 2016. (mz)