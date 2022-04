Verkauft die Stadt Aschersleben Teile des Besthornparks?

Aschersleben/MZ - Ein Thema dürfte in den nächsten Wochen für viel Gesprächsstoff in den Fraktionen des Ascherslebener Stadtrates sorgen: Die Stadt Aschersleben hat vor, einen Teil des Bildungszentrums Bestehornpark an den Trägerverein Adam-Olearius-Schule e.V. zu verkaufen. Große Teile des Gebäudes und der Freiflächen werden von der staatlich anerkannten Gemeinschaftsschule „Adam Olearius“ in freier Trägerschaft genutzt. Bisher ist die Schule Mieter in dem Gebäude. Im Juni hat der Trägerverein einen Kaufantrag gestellt. Der Schulträger möchte das Haus A und das als Mensa genutzte Erdgeschoss des Riegels erwerben. Darüber hinaus besteht Interesse an der Sporthalle und an Freiflächen.