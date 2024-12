Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für das restliche Jahr in Aschersleben aus?

Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt Shoppen, Einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Aschersleben?

Verkaufsoffene Sonntage 2024 in Aschersleben

Bislang gab es einen verkaufsoffenen Sonntag in Aschersleben im Jahr 2024, nämlich am 29. September, veranstaltet durch die Kaufmannsgilde.

Es sollen in diesem Jahr noch drei weitere Termine folgen: am 8. Dezember (2. Advent), 15. Dezember (3. Advent) und 22. Dezember (4. Advent). In allen drei Fällen sollen die Geschäfte der Ascherslebener Innenstadt geöffnet werden.

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Aschersleben

Bisher liegen der Stadt noch keine Anträge für verkaufsoffene Sonntage im kommenden Jahr vor, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit.