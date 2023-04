Aschersleben/MZ - Es sollte ein spannender Handballabend in voller Halle werden. Stattdessen gab es am Sonnabend lange Gesichter. Das Derby zwischen dem HC Aschersleben und Rot-Weiß Staßfurt musste kurzfristig abgesagt werden. Der Grund: ein Dachschaden am Sport- und Freizeitzentrum am Seegraben in Aschersleben.

