Nach Revision wird am Landgericht Magdeburg derzeit ein Fall aus dem Jahr 2015 neu aufgerollt. Damals hatten zwei Personen einen Discounter in Aschersleben überfallen.

Aschersleben/MZ Seit Mittwoch verhandelt das Landgericht erneut gegen einen Mann, dem von der Staatsanwaltschaft Magdeburg schwere räuberischer Erpressung vorgeworfen wird. Der Angeklagte soll am 6. März 2015 in den frühen Morgenstunden mit einem Unbekannten gewaltsam in einen Discounter in Aschersleben eingedrungen sein, die herbeigeeilte Marktleitung bedroht und zur Herausgabe des Tresorschlüssels genötigt haben.