Vereinsschaufenster: Hier wird bald Stadtgeschichte präsentiert

Aschersleben - Ein harter Kern von etwa zehn Mitgliedern gehört zur Geschichtswerkstatt, die unter der Leitung von Historiker Frank Reisberg arbeiten und sich jeden zweiten Mittwoch im Monat treffen. Schon in den 90er Jahren ist die Gruppe gegründet worden, und sie nimmt sich ganz unterschiedlicher Themen an. Von der Industriegeschichte über die Entwicklung des Gesundheitswesens bis hin zu Landwirtschaft und Handel.

Noch ist das Schaufenster des Kniestockhauses in der Breiten Straße in Aschersleben mit einer Plane verhängt. Doch dahinter tut sich was: Wo bis vor wenigen Tagen noch der Luftsportverein „Ostharz“ für sich und seine Arbeit warb, ist nun die Geschichtswerkstatt der Kreisvolkshochschule am Zug.