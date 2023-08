Immer mehr ältere Vereinsmitglieder, wenig Nachwuchs: Der Schützenverein in Winningen wird immer kleiner. Wie können vor allem junge Leute für den Schützensport gewonnen werden?

Maik Schulze (li.) und Hartmut Witte haben mit ihrem Verein in Winningen beste Voraussetzungen für den Schießsport, darunter Armbrust- und Lasergewehrschießen sowie ein Schießkino geschaffen. Sie hoffen damit auf neue Mitglieder, die bislang aber ausgeblieben sind.

Winningen/MZ Seit Mitte der 1930er Jahre gab es in Deutschland kaum noch Schützenvereine, die der alten Tradition frönen durften. Während nach dem Ende der Naziherrschaft im Westen Deutschlands die Schützenvereine wieder entstanden, wurde in der DDR Schießsport nur noch organisiert betrieben, wie in der Gesellschaft für Sport und Technik (GST).