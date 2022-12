Schreckensfahrt von Mehringen: Hätte die Tat eines psychisch Kranken verhindert werden können?

Was genau ist in dem kleinen Ort Mehringen passiert? Und wie konnte es dazu kommen? Autorin Anja Riske musste viele Informationen sichten und ordnen.

Mehringen/MZ - Was dem 38-jährigen Mann aus Mehringen im Salzlandkreis an jenem Tag im Mai 2021 durch den Kopf geht, kann der gesunde Verstand nur schwer nachvollziehen. Fest steht: Er setzt sich auf einen Radlader. Er schiebt damit ein Auto, in dem seine Mutter und ihre Enkel sitzen, auf eine Straße. Er versucht, seinen Stiefvater zu attackieren. Und er richtet in seinem Heimatort großen Schaden an, zerdrückt Autos, fährt einen Strommast um, zerlegt eine Garage regelrecht.