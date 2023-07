Am Wochenende wurden Häuser im Ascherslebener Vogelgesang mit „Sieg Heil“ und anderen Schmierereien verunstaltet. Was zum Täter bereits bekannt ist.

Aschersleben/MZ - „Wir sind gegen halb zwei in der Nacht nach Hause gekommen und waren total schockiert“, erinnert sich André Kutschmann. Auf einer Jalousie an dem Haus, das er mit seiner Frau im Ascherslebener Vogelgesang bewohnt, prangt in großen Lettern: „Sieg heil“, die Fassade ist mit Smileys und kleineren Graffiti beschmiert. „Wir konnten nachts nicht wirklich schlafen. Es rattert die ganze Zeit im Kopf, wie man das wieder weg kriegt“, sagt André Kutschmann.