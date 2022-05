Update OB-Wahl in Aschersleben: Amme ohne Briefwähler in Führung

Aschersleben/MZ - Update 18.55 Uhr: Neuer Zwischenstand: Bis auf die beiden Briefwahllokale sind alle Wahllokale ausgezählt. Der bisherige Zwischenstand: Steffen Amme 43,88 Prozent, Martin Lampadius 34,16 Prozent, Carsten Reuß 12,65 Prozent, Torsten Graßmann 5,89 Prozent und Peter Breitwieser 3,42 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 25,13 Prozent – ohne den Anteil der Briefwahlstimmen.

Update 18.30 Uhr: 13 von 26 Wahllokalen sind ausgezählt. Demnach fallen auf Steffen Amme 44,55 Prozent der Stimmen, Martin Lampadius 32,46 Prozent, Carsten Reuß 13,39 Prozent, Torsten Graßmann 6,46 Prozent und Peter Breitwieser 3,14 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 27,44 Prozent – ohne den Anteil der Briefwahlstimmen.

Update 18.00 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen, die Auszählungen haben begonnen. Die Ergebnisse werden hier online veröffentlicht und immer wieder aktualisiert.

Update 17.05 Uhr: 18 Uhr schließen die 24 Wahllokale in der Kernstadt und den elf Ortsteilen. Im Wahllokal Stephaneum Haus 1 sowie dem größten Wahllokal – Grundschule Pfeilergraben – registrieren die Wahlhelfer gegen 16 Uhr bisher eine geringe Wahlbeteiligung von teilweise nur 24 Prozent.

08.00 Uhr: Wer wird neuer Oberbürgermeister in Aschersleben? Am heutigen 8. Mai 2022 ist der Tag der Entscheidung. 22.561 Wahlberechtigte sind seit acht Uhr dazu aufgerufen, ihre Stimme bis 18 Uhr in einem der 24 Wahllokale abzugeben. Zur Wahl stehen Steffen Amme (Widab), Peter Breitwieser, Torsten Graßmann, Martin Lampadius (alle parteilos) und Carsten Reuß (SPD). Damit geht nach 28 Jahren eine Ära im Rathaus Aschersleben zu Ende. Noch-Oberbürgermeister Andreas Michelmann (Widab) tritt nicht noch einmal an.