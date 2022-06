Unterschlupf für Amsel und Co. im Ascherslebener Stadtpark

Lars Heidenreich bringt Nistkästen im Stadtpark Aschersleben an.

Aschersleben/MZ - Vögel und Fledermäuse finden im Ascherslebener Stadtpark nun wieder leichter eine Bleibe. Drei Nistkästen für Amsel und Co. sowie drei Schlafkästen für Fledermäuse wurden in dieser Woche an den Bäumen angebracht, informiert Lars Heidenreich, Verantwortlicher für Parks und Gärten bei der Aschersleber Kulturanstalt.