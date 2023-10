Bei einem Unfall in der Güstener Straße in Aschersleben wurde eine Person schwer verletzt. Es wurden deutliche Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln festgestellt.

Aschersleben/MZ - Am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 40-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Güstener Straße am Ascherslebener Ortsausgang schwer verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war der Mann mit einem Toyota aus Richtung Zentrum kommend in Richtung Autobahn A36 unterwegs, als er nach links in den Gegenverkehr geriet und dort ein entgegenkommendes Fahrzeug seitlich touchierte.