Unheimliches und Aufregendes aus einem kleinen Dorf bei Aschersleben

Die Januartage ziehen sich ein bisschen wie Kaugummi, aus dem vom vielen Kauen der Geschmack raus ist, durch meinen Kalender. Die Sonnenstunden sind überschaubar, nichts Nennenswertes passiert und so recht will noch kein Schwung aufkommen bei Nieselregen und früher Dunkelheit. Die Nachmittags- und Abendrunde, bei der die Katzen gefüttert, spät gelegte Eier gesammelt und die Hühner zugemacht werden (Genaugenommen ist es der Stall, der zugemacht wird, aber bei uns heißt es nur „Hühner zumachen“.), gehe ich meist mit Kopflampe und musste letztens daran denken, wie sehr ich doch anfangs die Dunkelheit gefürchtet hatte.

Mit Pauken und Trompeten

Unsere erste Nacht nach dem Umzug auf den Hof vor vier Jahren war von Pauken und Trompeten begleitet worden. Schon am Nachmittag hatte sich eine Unwetterfront angekündigt, die sich am späten Abend mit einem krachenden Gewitter entlud. Unerklärlicherweise war in allen Stallungen auf der linken Seite das Licht ausgefallen und wir hatten die Ursache dafür nicht gefunden. Draußen grummelte und blitzte es. Jeder Blitz erleuchtete den ansonsten dunklen Stall für eine Sekunde taghell. Wie jeden Abend war ich mit dem damals noch sehr kleinen Hund nach hinten gegangen, um die Gartentür, die durch unsere Scheune führte, von innen zu verschließen. Im Garten war es finster, die Sträucher konnte man nur noch als Schatten erahnen, der Regen pladderte durch die Rinnen.

Als wir aus dem Hofgang auf den Gartenweg traten, blieb ich erschrocken stehen, denn neben mir fing der Hund plötzlich an zu knurren. Dabei schaute er in Richtung Gartenmauer. Er bewegte sich keinen Zentimeter und schien irgendetwas zu wittern. Was sollte da schon sein, ein Igel? Irgendein anderes Kleingetier, das da im Dunklen herumkreuchte? Meine Unsicherheit muss sich auf den Hund übertragen haben, denn keiner von uns beiden ging weiter.

Da ich plötzlich fand, dass es ganz schön dunkel war und das schützende Haus hinter uns doch ziemlich weit weg erschien, trat ich den Rückzug an. Schnell zog ich die Tür zu und schob den Riegel vor. Den Weg über den Hof lief ich so schnell ich konnte. Was sollte das erst werden, wenn es im Winter schon nachmittags dunkel sein würde? Auf was hatte ich mich da nur eingelassen mit diesem Umzug? Zurück kam nicht in Frage, also gab es nur einen Weg – ich musste wohl lernen, stark zu sein. Für den Anfang zumindest so tun. Dann würde vielleicht auch der Hund selbstbewusster und mich dann wiederum beschützen, wenn er groß war und es hart auf hart kommen sollte.

Die Geister der Vorfahren

Ich malte mir aus, welches wohl der schlimmste Fall wäre, der eintreten könnte. Jemand (oder Etwas?) versteckt im dunklen Kuhstall, tagsüber reingeschlichen, nachts getarnt in der Dunkelheit. Geister der Vorfahren, die in den unzähligen Räumen ihr Unwesen treiben … So ein altes Haus bietet genügend Stoff und Gelegenheit für die wildesten Fantasien. Aber Blödsinn! In den Stallungen waren nur Staub und Spinnen, allerhöchstens mal eine Maus oder meinetwegen auch Ratten. Vor denen hatte ich keine Angst. Im Kuhstall knurrte der Hund erneut. Jetzt nur nicht verunsichern lassen!

Ich holte die hellste Taschenlampe, die wir besaßen, und machte mich todesmutig auf, den Stall zu inspizieren. Wenn man so konzentriert und in Gedanken auf etwas lauert, erscheint selbst der harmloseste Holzstapel plötzlich nicht mehr ganz ungefährlich. Huh! Das war nicht schön. Wir schlichen und ängstigten uns in schreckensvoller Erwartung, die sich jedoch weder damals noch zu einem späteren Zeitpunkt erfüllte.

Das Licht auslassen

Inzwischen kenne ich jeden Winkel und beinahe jeden Stein auf dem Hof auswendig. Oft lasse ich bewusst die Lampe aus, weil es angenehmer für die Augen ist. Die brauchen nämlich ganze 45 Minuten, um sich vollständig an die Dunkelheit zu adaptieren. Wenn also bei einer Nachtwanderung oder Sternguckerei ein Angsthase die Taschenlampe einschaltet, ist man nicht nur geblendet, sondern beginnt zudem der ganze Prozess für die Augen wieder von vorn, auch wenn das Licht nur ganz kurz an war.

Angst vor der Dunkelheit habe ich nicht mehr. Nur in sehr dunklen Nächten, wenn man wirklich die Hand vor Augen nicht sieht, traue ich mich manchmal nicht ohne Lampe über die Brücke aus dem Dorf hinaus. Wenn uns dann vom Waldrand plötzlich ein Augenpaar entgegenleuchtet, werden die Geschichten von Werwölfen und anderen Gespenstern mit einem Mal sehr lebendig und meine Schritte doch etwas schneller. Dabei ist es vielleicht nur ein Reh, was genauso schreckstarr wie wir darauf wartet, dass die nächtlichen Eindringlinge aus seinem Revier verschwinden.

Wenn wir dann mit kalten Nasen zuhause ankommen, kuscheln wir uns, von Eindrücken erfüllt, in die Nacht, erzählen bei Kerzenschein und einer Tasse Tee von unseren mutigen Abenteuern und so gehen hier auf dem Land selbst langweilige Januartage nicht selten noch spannend zu Ende.