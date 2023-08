Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Frose/MZ - Im Froser Feuchtgebiet läuft in Vorbereitung auf die erhoffte Ausweisung als Naturschutzgebiet gerade ein ungewöhnliches Monitoring-Programm. Wie der Ascherslebener Ornithologe Uwe Nielitz berichtet, hat ein Fach-Büro in den Seeländereien 20 Rekorder ausgebracht, die so programmiert waren, dass sie von der Dämmerung bis in die Nacht alle Stimmen aufgenommen haben.