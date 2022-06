Ungewöhnliche Ausstellung zum Welt-Toiletten-Tag im Museum Aschersleben

Wie die Besucher reagierten und was für ein Exponat Aka-Chef Matthias Poeschel aus Tadschikistan beigesteuert hat.

Aschersleben/MZ - „Ich wollte schon immer mal an eine Klowand schreiben!“, steht samt Smiley und Datum auf den weißen Fliesen. Ein witziges „Gästebuch“, das jedoch bestens zu dieser ungewöhnlichen Ausstellung passt, die am Freitagabend - am Internationalen Toilettentag - im Ascherslebener Museum eröffnet wurde: „Für’n Arsch! Klo(papier)geschichten“.